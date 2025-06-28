شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يعود لصفوف الأهلى بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو جهود نجمه كريم فؤاد خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد تعافيه من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، حيث ينفذ اللاعب حالياً تدريبات منفردة للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

وكان كريم فؤاد قد خضع لجراحة الرباط الصليبي في أغسطس الماضي فى النمسا، قبل خوضه برنامجا تأهيليا على 3 مراحل.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.