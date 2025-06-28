شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب مصر 1 على منتخب مصر 2 ببطولة أفريقيا للطائرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

⁨ فاز منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية 1 على نظيره منتخب مصر 2 بنتيجة 2-0 في دور الـ16 في بطولة أفريقيا المقامة في المغرب، والمؤهلة إلى بطولة العالم نوفمبر 2025 في أستراليا.

وكان منتخب السيدات المكون من (مروة مجدي - ندى حمدي) قد فاز على منتخب كينيا 2-0 فى دور الـ16 لبطولة الكأس القارية لبطولة أفريقيا.

وتتكون البعثة المصرية من كل من المدير الفني للسيدات عاطف عادل ولاعبات المنتخب مروة مجدي وندى حمدي والمدير الفني للرجال أحمد عطا ولاعبي المنتخب يوسف الصافي ويوسف ذكى ويوسف ناصر وجورج موريس.

تشهد البطولة تأكيد حضور 88 ثنائيًا من السيدات يمثلون 22 دولة أفريقية و114 ثنائيًا من الرجال يمثلون 27 دولة أفريقية أيضاً.

الدول المشاركة في البطولة هى: مصر والمغرب وبنين وبوتسوانا وبورندى والرأس الأخضر والجزائر وتشاد وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكينيا ومالاوي وجزر موريس وموزمبيق وناميبيا والنيجر وروندا ونيجيريا وسيراليون وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتوجو وأوغندا وزامبيا والسنغال.