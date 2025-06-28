شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضى للزمالك يطلب الاطلاع على لائحة الفريق لإجراء تعديلات قبل بدء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب جون إدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك، الاطلاع على لائحة الفريق الكروى الأول، من أجل دراستها وبحث إمكانية إجراء التعديلات اللازمة عليها قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر له يوم 8 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يطلع المدير الرياضى على لائحة الفريق، على أن يجرى التعديلات اللازمة والتى يراها مناسبة للاستراتيجية الجديدة التى سيتم اتباعها مع الفريق فى المرحلة المقبلة.

وسيقوم جون إدوارد بتعديل بعض بنود الثواب والعقاب فى اللائحة من أجل فرض حالة من الالتزام والاستقرار داخل صفوف الفريق، خاصة أن تلك التعديلات ستكون بالاتفاق مع المدير الفنى الجديد.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك العقود إلى المدير الفنى الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للأبيض بالموسم المقبل، لدراستها مع وكيله تمهيدا لتوقيعها.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن المدرب الجديد قبل نهاية الشهر الجارى، على أن يقود المدير الفني الفريق في فترة الإعداد التي يستعد لها الأبيض.

واستقر الزمالك على المدرب الجديد، مع فرض السرية على هويته، حيث يتولى الملف حسين لبيب رئيس النادى، وجون إدوارد المدير الرياضى، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط.

وكانت الجلسة التى عقدها مجلس الزمالك أمس لم تشهد التطرق إلى موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، المقرر أن يتولى المهمة بالموسم الجديد، خاصة أن النادى لن يعلن عن المدير الفنى للفريق إلا بعد قدومه إلى مصر وإتمام التعاقد معه.

ويضع الزمالك الرتوش النهائية على الاتفاق مع المدرب الجديد المقرر أن يكون برتغالى الجنسية، تمهيدا لإعلان التعاقد معه بصورة رسمية، على أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجارى، وقبل فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.