شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطلب 3 لاعبين من الأهلى لتدعيم صفوف سيراميكا بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، في التعاقد مع 3 لاعبين من الأهلى لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد.

ويسعى على ماهر للتعاقد مع كريم نيدفيد وعمر كمال عبد الواحد بجانب المغربى رضا سليم لتدعيم خط الوسط والجناحين بعد رحيل الجزائرى أحمد القندوسى وعودة الثنائى محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارتهما للفريق.

ويأمل على ماهر في نجاح مسئولي سيراميكا في التعاقد مع الثلاثى خاصة أن كريم نيدفيد وعمر كمال تعامل معهما من قبل ويعرف قدراتهما بشكل كامل، بالإضافة إلى قناعته الكبيرة بقدرات رضا سليم ويسعى للاستفادة منه.

ويمتلك فريق سيراميكا العديد من اللاعبين المميزين العائدين من الإعارة، يأتى فى مقدمتهم النيجيرى صديق أوجولا العائد من فريق بيراميدز بعدما رفض الفريق السماوى عدم تفعيل بند الشراء ليعود مجددا للفريق، بالإضافة إلى فيفور أكيم العائد من إعارة فى الجونة، وجبريل شيكودى العائد من إعارة فى بتروجت، وصامويل أمادى ومحمد كناريا العائدين من إعارة من سموحة، ومحمد سامى العائد من إعارة من حرس الحدود وعلاء شعبان ومحمد أبو العميم من ديروط.

ورحل عن سيراميكا كل من: محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكا وعبد الله مجدى "إلى بيراميدز"، أحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ "إلى الأهلى".