شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تستهل مشوارها فى ويمبلدون بمواجهة صعبة أمام المصنفة السابعة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس والمصنفة الـ86 عالميًا، يوم الإثنين المقبل، الروسية ميرا أندريفا المصنفة السابعة عالميًا والتي توجت مؤخرًا بلقبي إنديان ويلز ودبي للأساتذة، في الدور الأول ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث ألقاب الجراند سلام.

وتُقام منافسات بطولة ويمبلدون خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو المقبل على الملاعب العشبية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أبرز نجمات التنس حول العالم.

وكانت قد أقيمت أمس قرعة بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث ألقاب الجراند سلام.

تقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مركزين في التصنيف العالمى للعبة، لتقفز إلى المركز الـ86 بدلا من الـ88، وهو آخر تصنيف وصلت له اللاعبة.

وخسرت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، من الروسية ليودميلا سامسونوفا (المصنفة رقم 19عالميا) في مستهل مشوارها في بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، في مباراة استمرت ساعة و48 دقيقة، في الدور الأول من البطولة التى أقيمت بداية الشهر الجارى.

وكانت لاعبة التنس المصرية ميار شريف قد شاركت في بطولة رولان جاروس بعد تتويجها في 17 مايو الماضى، بلقب بطولة بارما الإيطالية المفتوحة للتنس، التي تُصنف ضمن فئة 125 نقطة، للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بعد فوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو بمجموعتين دون رد.