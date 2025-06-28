شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الزمالك تفصل ميزانية الكرة عن النادى وتوصى بانتظام صرف الرواتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة تخطيط نادى الزمالك، بفصل ميزانية فريق الكرة عن باقى ميزانية القلعة البيضاء، حتى تكون تلك الميزانية مخصصة لكافة الأمور المتعلقة بالفريق سواء صفقات أو سداد ديون سابقة ورواتب.

وطلبت لجنة التخطيط بأن يكون هناك انتظام فى صرف رواتب اللاعبين وعدم تأخرها تحت أى ظرف، من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق، وحتى يتمكن الجهاز الفنى الجديد من السيطرة على زمام الأمور.

وقام مجلس إدارة نادى الزمالك بفصل ميزانية الكرة عن باقى ميزانية النادى، وتم إيداع مبلغ ضخم فى تلك الميزانية حتى تكون مخصصة للانفاق على فريق الكرة فى المرحلة المقبلة.

فى سياق متصل، بدأ مسئولو نادي الزمالك التحرك لإيجاد عروض تسويقية لأربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول، تم قيدهم بالفعل ضمن القائمة الأولى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المادية من بيعهم أو إعارتهم.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبون مهاب ياسر، محمد عاطف، حازم أسامة، وحسام أشرف، حيث قررت إدارة الكرة بالنادي عرضهم للإعارة أو البيع خلال الفترة المقبلة، أو إدخالهم ضمن صفقات تبادلية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة من أندية أخرى.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الزمالك لتقليص عدد اللاعبين غير المشاركين بانتظام، وفتح المجال أمام تدعيمات جديدة تواكب طموحات الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع سعى الإدارة إلى تقليل معدل الأعمار ورفع مستوى التنافس داخل المجموعة الأساسية.

وشهدت القائمة الأولى التى يستعد الزمالك لإرسالها إلى اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد، عدم إدراج اسم عبد الله السعيد وعمر جابر لاعبى الفريق، وكذلك حمزة المثلوثى، وكشف مصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن القائمة تضم اللاعبين الذين تستمر عقودهم مع الفريق بينما من ينتهى عقده لم يتم إدراج اسمه بالقائمة الأولى.