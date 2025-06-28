شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وصيفاً لبطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حقق مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وصافة بطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى أقيمت فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الجارى.

وخسر مصطفى عسل في المباراة النهائية أمام الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-0، : 11-10, 11-7, 1-0 ret، حيث انسحب عسل قبل استكمال الشوط الثالث والأخير من المباراة بسبب الإصابة.

وفي منافسات السيدات، فازت نوران في المباراة النهائية على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-10, 9-11, 11-8, 11-3.

وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:

مجموعتي الرجال:

ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.

ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.

مجموعتي السيدات:

ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.

ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.