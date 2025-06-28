شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 5 جولات من عمر الدورى الجديد قبل معسكر المنتخب فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق اتحاد الكرة مع رابطة الأندية المحترفة على إقامة 5 جولات من عمر الدورى المصرى الجديد قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في سبتمبر المقبل لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويلتقى منتخب مصر فى شهر سبتمبر المقبل نظيره الإثيوبى فى القاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة بوركينا فاسو "المنافس الأول فى المجموعة" خارج الديار، وحال الفوز فى المباراتين سيحسم المنتخب تأهله رسميا لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وغينيا بيساو فى المركز الخامس بنفس الرصيد، ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

بدأ مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأول، التواصل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتحديد ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر لها سبتمبر المقبل.

وأبلغ كاف مسئولى اتحاد الكرة أن هناك معاينة ستتم لملعب بوركينا فاسو، وسيتم بعدها تحديد الموقف سواء بإقامة المباراة فى العاصمة واجادوجو أو بنقل المباراة خارج بوركينا فاسو فى حالة عدم اعتماد أحد ملاعب البوركينية.