شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهي التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد..والإعلان الرسمي خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن كافة البنود المالية والتعاقدية،حيث تم الاتفاق مع المدرب الجديد، والذي من المتوقع أن يقود مشروع إعادة بناء الفريق خلال الفترة المقبلة، وسط آمال جماهيرية كبيرة في استعادة البطولات والاستقرار الفني.

ورغم الانتهاء من التعاقد، تأخر الإعلان الرسمي عن هوية المدرب بسبب رغبة إدارة النادي في إصدار عدة قرارات متزامنة،حيث يُجهز الزمالك لإعلان مجموعة من التغييرات، تشمل تعيينات جديدة في الجهاز الفني أو الإداري، وربما الإعلان عن صفقات لاعبين جُدد، في خطوة تهدف لإظهار قوة وتكامل المشروع الجديد أمام الجماهير.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن المدرب خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسط تكتم شديد من إدارة النادي على الاسم لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالإعلان الرسمي،وتُشير بعض التقارير إلى أن المدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية، وله تجارب ناجحة في الدوريات العربية أو الإفريقية، مما يعكس رغبة الزمالك في التعاقد مع اسم قادر على إعادة الهيبة للفريق.