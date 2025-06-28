شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ خطة تجديد دماء الفريق.. وخفض معدل الأعمار أولوية والان مع تفاصيل الخبر

اتفق جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع مسؤولي القلعة البيضاء على تنفيذ خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى خفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق الأول لكرة القدم، في إطار سعي الإدارة لتجديد دماء الفريق وبناء جيل قادر على المنافسة محليًا وقاريًا لسنوات طويلة.

وأكدت مصادر من داخل النادي أن الصفقات الجديدة التي سيتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة ستُختار بدقة شديدة، مع التركيز على العناصر الشابة التي تمتلك الموهبة والطموح، بما يتماشى مع سياسة النادي الجديدة الرامية إلى بناء فريق شاب ومتناغم.

في المقابل، شدد جون إدوارد على أهمية الحفاظ على بعض عناصر الخبرة داخل الفريق، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين الشباب وأصحاب الخبرة، مما يساعد على خلق توليفة متميزة قادرة على تحقيق أهداف النادي في مختلف البطولات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقييم شامل لأداء الفريق في الموسم الماضي، حيث ترى الإدارة أن ضخ دماء جديدة سيكون مفتاح العودة إلى منصات التتويج،ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة من إدارة التعاقدات لإتمام صفقات نوعية تدعم هذا التوجه.