شكرا لقرائتكم خبر عن "ترانسفير ماركت": عمر الساعي فى المصري بنسبة 88% والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت" عن اقتراب عمر الساعي لاعب النادي الأهلي من الانتقال إلى المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بنسبة تقترب من 88%، وذلك ضمن صفقة أحمد عيد لاعب الفريق البورسعيدي.

وينتهى عقد أحمد عيد مع المصرى بنهاية الموسم المقبل وبالتحديد فى 30 يونيو 2026، وشارك أحمد عيد مع المصرى فى 30 مباراة صنع خلالها هدفين، كما انضم إلى صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.



عمر الساعي

من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن سداد كافة مستحقات لاعبيه عن الموسم الماضي 2024-2025، كما أعلن مسئولو النادي أيضاً فى تصريحات للمركز الإعلامي سداد كافة الديون التي كانت على النادي.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

من جهته أعرب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن سعادته بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدًا، في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي المصري، أنه يسعى فى المقام الأول لتكوين فريق قوي ينجح في المنافسة على الألقاب وبالتالي إسعاد جماهير المصري العظيمة.

وأشار الكوكي إلى أنه وجد احترافية كبيرة من إدارة النادي المصري خلال مرحلة التفاوض، وهو الأمر الذي أشعره بالثقة ودفعه لقبول المهمة.