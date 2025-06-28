شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو علي يحضر اجتماع وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد حول استاد المصري والان مع تفاصيل الخبر

حضر كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري ، يرافقه نائبا رئيس النادي رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر، واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة، الاجتماع الموسع الذي عُقد ظهر اليوم السبت بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وأعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة ومسئولي شركة وادي النيل المنفذة للمشروع، وكذا مسئولي الكلية الفنية العسكرية استشاري المشروع.

وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع إنشاء الاستاد، في إطار جهود الدولة المستمرة لتسريع وتيرة العمل تلبيةً لمطالب جماهير النادي المصري.

وعقب اللقاء أجرى الجميع جولة تفقدية للاستاد، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وأكد مسئولو الشركة المنفذة أنه الافتتاح التجريبي للاستاد سيكون خلال الاحتفال بعيد بورسعيد القومي خلال شهر ديسمبر المقبل.