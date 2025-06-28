شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس معسكر منتخب ألعاب القوى لرمي الرمح بسموحة والان مع تفاصيل الخبر

واصل لاعبو ولاعبات منتخب العاب القوى لرمي الرمح معسكر الإعداد الخاص بهم في نادي سموحة السكندري، تحت رعاية الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس النادي.

وتسود حالة من التفاؤل والإصرار على التفوق بين اللاعبين أملا فى بلوغ منصات التتويج خلال الفترة القادمة، فى ظل المناخ الإيجابي الذي يؤسس له ويدعمه بقوة مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوي برئاسة العميد حاتم فوده.

وأظهر اللاعبون مهارات وقدرات خلال التدريبات وأجروا اختبارات كبيرة في الرمي، وذلك بحضور الخبير الألماني العالمي "هون" الذي يعد أحد أعمدة التدريب في أوروبا، وظهرت بصمته خلال المعسكر.

وانضم الخبير الألماني "هون" إلى الفريق ليأخذ بأيدي أبطالنا نحو آفاق جديدة، معتمداً على أحدث المناهج التدريبية العالمية لتطوير مهاراتهم الفنية وقوتهم البدنية.

ويتولى الإشراف على هذا المعسكر الدكتور أمين شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتورة داليا محمود، رئيس منطقة الإسكندرية لألعاب القوى ولم يقتصر دورهماعلى التنظيم فقط، بل إمتد إلى دعم اللاعبين.

من جانبه، أوضح الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد أن نصائح الخبير الألماني هون للاعبين إضافة مؤثرة في تطوير مستواهم الفني وتجعلهم يشعرون أن كل رمية أقوى من السابقة مضيفا أن ما نعيشه هنا ليس مجرد تدريب داخل معسكر إعداد بل بناء لمستقبل كبير لمستقبل ابطال الرمح المصريين