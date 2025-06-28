شكرا لقرائتكم خبر عن مشهور التوني المدير الإداري بنادي زد يحصل على دبلومة الفيفا "CIES" والان مع تفاصيل الخبر

حصل مشهور التوني المدير الإداري بنادي زد في الحصول على دبلومة الفيفا "FIFA/CIES الدولية لإدارة كرة القدم"، فى إطار صقل خبراته الإدارية في مجال إدارة كرة القدم وتطوير من خبراته في المجال الرياضي.

وكشف التوني أن مشروع المناقشة خلال دبلومة الفيفا عن مشجعي كرة القدم، وكيفية استقطاب جماهير للأندية الاستثمارية وفيما يخص جماهير الأندية الجماهيرية عن كيفية تقبل نتيجة المنافسات ولا يشغل باله بالمنافسين لإزالة التعصب بين الجماهير، وهي الفكرة الأولى التي سيتم تنفيذها والبداية في نادي زد".

وشدد على أن الدولة تهتم بصقل خبرات وتطوير الشباب وهو ما يطبقه ويدعمه مجلس إدارة نادي زد، مشيرا إلى أن قرار الحصول على دبلومة الفيفا تنفيذا لتعليمات مجلس إدارة النادي برئاسة أنسي ساويرس وأعضاء المجلس هيثم عبد العظيم وسيف زاهر وأحمد عبد الله.

وأعرب مشهور التوني عن سعادته لحصوله على دبلومة الفيفا وكتب عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله.. تشرفت باستلام شهادة التخرج من دبلومة FIFA/CIES الدولية لإدارة كرة القدم، بعد رحلة ثرية بالعلم، والشغف، والعمل الجماعي.. فخور بهذا الإنجاز وسط نخبة من الخبراء، والأساتذة المتميزين، ونجوم الرياضة، وأصدقاء أصبحوا كالعائلة".

وأضاف: "هذه التجربة كانت نقطة تحول حقيقية، وأسهمت في توسيع رؤيتي لتطوير كرة القدم بشكل احترافي ومستدام.. شكراً من القلب لكل من شاركني الفرحة وهنأني… الامتنان لا يكفيكم.. والقادم أجمل بإذن الله".



مشهور التوني مع شهادة دبلومة الفيفا



مشهور التوني



التوني



صورة جماعية للحاصلين على دبلومة الفيفا



مشهور التوني المدير الاداري لنادي زد