شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي زكي: رحلت عن غزل المحلة بإرادتي.. والسوشيال أبرز أسباب الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد حمدي زكي، لاعب الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، لست نادمًا على تجربتي مع غزل المحلة لأنني قدمت كل ما استطيع، واتخذت قرار الرحيل برغبتي، الأمور هناك غريبة للغاية، اليوم أنت نجم غدًا أنت غير مرغوب بك، ورفضت دور المصلح الاجتماعي لإني لاعب كورة ودي شغلتي.

وأضاف لاعب غزل المحلة السابق، نجحنا فى حل مشاكل غرفة الملابس وكنا كلاعبين كبار على قدر الثقة والمسؤولية، لكن السوشيال ميديا والجماهير المدفوعة كانت من أسباب تراجع المستوى والنتائج حتى وصلنا لمرحلة الهبوط.

وأكمل لاعب الإسماعيلي السابق، "لم أرحل بسبب الضغوط الجماهيرية، لكن تقليل الميزانية وضعف العقود كان السبب الرئيسي، ولا تزال لدي مستحقات لدى النادي لم أحصل عليها".

وأضاف محمد حمدي زكي، عشنا موسما مليئا بالشائعات، ورئيس النادي من الشخصيات المحترمة جدًا، وكان يدعمنا باستمرار.

وأردف، شخصية شوقي غريب كانت قوية جدًا، ولم يكن أحد يستطيع التحدث عن الفريق وقتها، لكن مع رحيله وقدوم بابا فاسيليو تغير كل شيء تمامًا.

وكشف لاعب الاتحاد السكندري السابق، المدرب القبرصي طالبنا بالتركيز في الكورة فقط كي نعبر الأزمة، مؤكدًا أن ما يحدث موجه ومدفوع وغير طبيعي، وعضو مجلس إدارة سب الدين للاعبين بعد خسارة إحدى المباريات على حد قوله.

واختتم محمد حمدي زكي حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم قائلًا، "يجب على الجميع الخوف على مصلحة نادي غزل المحلة، وعلى كل فرد تأدية دوره فقط، ونبذ العناصر الغريبة، كي يعود النادي كما كان".

واستكمل محمد حمدي زكي حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم، قائلًا: تاثير الجماهير على الإدارة واللاعبين غير طبيعي، والسوشيال ميديا لها دور كبير ولكن سلبي، وفي بعض الأحيان يكون مدفوعًا لأغراض أخرى.

وأضاف محمد حمدي زكي عن رأيه في النظام الجديد للدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، مؤكدًا أن الشكل الحديث للبطولة أفضل كثيرًا من ذي قبل، خصوصًا مع تحديد مواعيد بداية ونهاية البطولة.

وعن تجربته مع نادي غزل المحلة، قال لاعب زعيم الفلاحين السابق، بداية تجربتي مع المحلة كانت جيدة، لكن الضغوطات الكثيرة وغير المبررة كان لها تأثير سلبي على الفريق، وهو ما أدى لتراجع النتائج والمستوى بسبب تواجد لاعبين صغار في السن ولا يمتلكون خبرات التواجد في الممتاز، ومع رحيل وقدوم عدة أجهزة فنية، حدثت حالة مع عدم الاستقرار أدت للهبوط قبل اتخاذ قرار بإلغاؤه.

وتابع لاعب الأهلي السابق، مجمل التجربة كان غير جيد، كما أن طريقة الرحيل كانت غير جيدة، نادي غزل المحلة كبير وعريق وله تاريخ، وما يحدث فيه غير منطقي، قدمت كل ما استطيع لكن لم يتم تقديري بالشكل المطلوب.

وأكمل: مجلس إدارة نادي غزل المحلة محترم للغاية، لكن طريقة التعامل كانت تسير وفق الضغوط، الاتجاه السائد كان تحميل اللاعبين قصة الهبوط، رغم أن الجميع كان شريك في الأزمة، ما حدث ويحدث أخرجنا عن التركيز في الكورة ولا نعرف الأسباب.