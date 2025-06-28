شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية لمنتخب الناشئين قبل انطلاق المعسكر استعدادا لكأس العالم..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو المنتخب الوطني تحت 17 عاما اليوم، السبت، لقياسات بدنية تحت إشراف الدكتور عمرو طه طبيب منتخب مصر، قبل انطلاق المعسكر، في إطار خطة إعداد المنتخب لمنافسات كأس العالم في قطر 2025.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما يوم الثلاثاء المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أحمد الكاس تقريرا كاملا عن اللاعبين المتواجدين في المعسكر فيما يخص القياسات البدنية، من أجل تجهيزهم قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم.

وتحدث الكاس مع اللاعبين في بداية التجمع عن أهمية المرحلة المقبلة وضروري التركيز من أجل الاستعداد بشكل قوي لكأس العالم.

وطالب الكاس اللاعبين بضرورة الالتزام داخل المعسكر، من أجل تحقيق أقصى استفادة من جميع أفراد الجهاز الفني.



منتخب الناشئين



أحمد الكاس