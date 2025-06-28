شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يجدد تعاقده مع حرس الحدود لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عمرو جمال مهاجم فريق حرس الحدود بتجديد تعاقده مع الفريق الساحلى لمدة موسمين قادمين قبل الاستعداد للموسم المقبل، وشارك مع حرس الحدود الموسم الماضى فى 15 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين.

ويمتلك عمرو جمال مسيرة حافلة في الملاعب المصرية، بدأت بتألقه في صفوف الأهلي، قبل أن يخوض تجارب مختلفة، أبرزها مع طلائع الجيش وفاركو، إضافة إلى محطته الأخيرة مع حرس الحدود.

على المستوى الدولي، شارك عمرو جمال في 18 مباراة مع منتخب مصر الأول، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين، وكان أحد العناصر التي مثّلت الفراعنة في عدد من الفترات المهمة خلال العقد الأخير.

وكان لاعبو فريق حرس الحدود، تحت قيادة المدير الفني الجديد عبد الحميد بسيونى، قد عادوا إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق حرس الحدود الموسم المقبل خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان فريق حرس الحدود قد حصد المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة الموسم المنتهى.