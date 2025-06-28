شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يقترب من الرحيل عن الأهلى والانضمام للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كريم نيدفيد لاعب الأهلي من الانضمام إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، رغم اهتمام نادي يراميكا بالتعاقد معه.

ويتحفظ كريم نيدفيد على الانضمام إلى سيراميكا في الميركاتو الحالي، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة الأساسية، كما ههو الحال في الأهلي، ويرى أن حظوظه في المشاركة الأساسية ستكون أكبر لو انضم للاتحاد السكندري.

على جانب آخر، تواجه صفقة النادي الأهلي مع الليبي علي يوسف مدافع الأفريقي التونسي بعض الصعوبات بسبب قائمة الأجانب في الأهلي، التي تضم خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

ولا يحق للأهلي ضم لاعب أجنبي جديد إلا حال الاستغناء عن أحد من اللاعبين الخمسة السابقين من أجل قيده بدلاً منه.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية وتم ترشيح المدافع الليبي الذي يلقى قبولاً داخل القلعة الحمراء بسبب قدراته الفنية العالية وخبراته الجيدة، لكن عدم وجود مكان شاغر في القائمة يهدد بإتمام الصفقة.

وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء حول إمكانية استغناء الأهلي عن أشرف داري بسبب كثرة الإصابات، لكن إدارة القلعة الحمراء نفت هذه الأنباء.