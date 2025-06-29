شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة يعتمد ضوابط صارمة قبل بدء موسم 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - ندى مجاهدالسبت، 28 يونيو 2025 10:55 م
أقر اتحاد الكرة الطائرة عددا من الضوابط الصارمة قبل بدء الموسم الجديد 2025-2026 على صعيد تسجيل اللاعبين أو اعتماد الأجهزة الفنية، وأيضا التعاقدات.ضوابط اعتماد المدربين
اشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة ضرورة إرسال قرار مجلس إدارة النادي مختوما، وتجديد كارنيه نقابة المهن الرياضية لاعتماد المدربين والأجهزة الفنية والطبية في الموسم الجديد.
وينطبق هذا القرار على اعتماد المدربين والإداريين والمحلل التقني والطبيب والعلاج الطبيعي ومخطط الأحمال.ضوابط جديدة على صعيد التعاقدات
وتفيد الضوابط الجديدة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.الطائرة يشترط تسليم أوراق الكشف الطبي قبل تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
كما اشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة تسليم أوراق الكشف الطبي لكل لاعب للتسجيل في الموسم الجديد 2025-2026، في جميع الأعمار السنية المختلفة .
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