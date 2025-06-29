شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يقترب من التوقيع لوادى دجلة فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أيمن أشرف من التوقيع لوادى دجلة الصاعد حديثا من دوري المحترفين للممتاز في صفقة انتقال حر، في إطار سعى مجلس إدارة الغزلان لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين خبرة.

يذكر أن أيمن أشرف رحل عن صفوف الأهلي من موسمين إلى البنك الأهلي، وشارك في عدد من المباريات في الموسم المقبل، إلا أنه اختفى تماما خلال الموسم المنقضى ليرحل في هدوء بعد حصوله على الاستغناء الخاص به.

وخرج أيمن أشرف من القائمة الأولية للبنك الأهلى بعد انتهاء عقده مع الفريق، وانتهت عقود 7 لاعبين مع النادي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.