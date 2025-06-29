شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلانى وهادى رياض يعودان إلى قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

عاد الثنائي إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي، وهادي رياض مدافع بتروجت، إلى قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في التعاقد مع مدافع مميز، لحل الأزمة الدفاعية التي واجهها الفريق الأحمر في الموسم الماضي وخلال المشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع أكثر من مدافع آخرهم ياسين مرعي مدافع فاركو، وقد يتجه إلى التعاقد مع مدافع آخر حال فشل التوصل لاتفاق مالي من أجل شراء لاعب فاركو، وقام بوضع بدائل من خلال التعاقد مع العسقلاني أو رياض، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام قادما من سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، ويرغب في ضم مدافع جديد، لحل أزمة المشاكل الدفاعية في الخط الخلفي للفريق الأحمر.

ويرغب الأهلي في ضم مدافع ثاني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد، في ظل تراجع مستوى أشرف داري وتعرض ياسر إبراهيم للإصابات، مع وجود الثنائي مصطفى العش وبيكهام.