شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يقيم حفل عشاء ترحيبا بالمدير الفنى الإسبانى خافيير باسكوال والان مع تفاصيل الخبر

حرص اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي على إقامة حفل عشاء ترحيباً بالمدرب الإسباني خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخبنا الوطني المصرى الأول للرجال لكرة اليد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جاء ذلك بعد أن تم الإعلان رسميا عن التعاقد مع الخبير الإسبانى خافيير باسكوال، وتولى مهمة تدريب منتخب الفراعنة حتى نهاية أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

جاء ذلك الحفل بحضور خالد فتحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وخالد ديوان نائب رئيس الاتحاد والسادة أعضاء مجلس الإدارة أحمد زقزوق وعبير عقيل ومحمد جمال هليل والمدير التنفيذي إيهاب العزب وموظفي الاتحاد وحضور بعض نجوم منتخبنا الوطنى الاول للرجال ونور أبو زيد مدير الفريق والدكتور محمد شوقي طبيب الفريق.