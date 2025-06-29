شكرا لقرائتكم خبر عن ختام قوى لبطولة الجمهورية للكانوى بولو "سيدات ورجال" بنادى اتحاد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت اليوم السبت 28 يونيو، بطولة الجمهورية للكانوى بولو سيدات ورجال، التي نظمها الاتحاد المصري للكانوي برئاسة اللواء أحمد كامل بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

فاز بالمركز الأول سيدات النادي المصري والمركز الثاني نادي البنك الأهلى بالإسكندرية والمركز الثالث نادي صيد الإسكندرية.

وفي الرجال حصد المركز الأول نادي البنك الأهلي بالإسكندرية والمركز الثاني نادي اتحاد الشرطة والمركز الثالث للنادي المصري.

شارك في البطولة 6 أندية من أفرع الاتحاد بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وهي: نادي اتحاد الشرطة والنادي المصري ونادي البنك الاهلي ونادي الصيد المصري بالإسكندرية ونادي تجديف بورسعيد ونادي السلام البحري.

تأتي هذه البطولات ضمن خطة النشاط الرياضي المحلي للاتحاد المصري للكانوي والكياك والتي تهدف إلى نشر اللعبة وزيادة أعداد الممارسين لها في المحافظات المختلفه بما يصب في مصلحة الاتحاد المصري للكانوي و الكياك.

وقام بإدارة البطولة ورئاسة لجنة الحكام بها العميد أحمد سعد الله.

وأشار اللواء أحمد كامل رئيس الاتحاد إلى أن رياضة الكانوي بولو رغم حداثة عهدها وبدء ممارستها منذ فتره قريبه إلا أن انتشارها في الأندية زاد من ارتفاع مستوى لاعبيها الذي ظهر في اشتعال المنافسات بنهائيات البطولة.