شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: هذا موقفنا من اعتزال شيكابالا.. وتأخر إعلان المدرب يُحسب لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن موقفهم من استمرار محمود شيكابالا قائد الفريق خلال الموسم الجديد، قائلاً: "شيكابالا لاعب كبير، وهو قائد للفريق، وسيتم الإعلان عن مستقبله عبر المتحدث الرسمي للفريق، ولا يمكن أبدا أن نتحدث بشأن مستقبله إلا بعد الحديث معه، وكل الزملكاوية بيحبوه".

وأضاف ميدو، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "إن شاء الله سنعد فريق قوي للموسم القادم، ومن الطبيعي أن ينافس الزمالك على جميع البطولات".

وتابع: "كنت أخطط دائما بأن أساهم في هيكلة قطاع كرة القدم، والجميع داخل النادي يعمل، وجون إدوار شغال بشكل جيد، وفكرة أن الجميع يتحدث عن النادي، ومن السهل الحصول على أخبار الزمالك لن يحدث مرة أخرى، وأهم المشاكل كانت إن فيه أكثر من شخص يتدخلوا في القرار".

واستطرد: "هناك اجتماع خلال الأسبوع القادم بين جون إدوارد المدير الرياضي وحسين لبيب رئيس النادي، ونائبه هشام نصر، سيتم بعده عن طريق المتحدث الرسمي الإعلان عن خطة الفريق والمدير الفني".

ووجه ميدو رسالة لجماهير الزمالك: "متقلقوش، وليس معنى عدم ظهور أخبار عن النادي أننا لا نعمل، الجميع يعمل بجد واجتهاد".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "أخبارنا موجودة في كل حتة، وتعاهدنا على وقف تلك الأشياء وتحديد مسؤول عن العمل على الأرض وهو جون إدوارد، ولن يتحدث أي شخص عن أي تفاصيل تخص نادي الزمالك إلا جون إدوارد والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك، ولا بد أن يحترم الجميع خصوصية النادي، والموضوع ده هيكون تقيل على البعض، وتأخرنا في الإعلان يُحسب لنا وليس علينا".