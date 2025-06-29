شكرا لقرائتكم خبر عن عمر وليد لاعب ألو إيجيبت يخضع لفترة معايشة فى ليجانيس الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر عمر وليد، لاعب فريق ألو إيجيبت أحد فرق دوري القسم الثاني، إلى إسبانيا خلال الأيام المقبلة، من أجل الخضوع لفترة معايشة في فريق ليجانيس الإسباني.

وتواصلت إدارة ليجانيس مع إدارة النادي المصري، من أجل خضوع اللاعب لفترة معايشة، قبل حسم مصير انتقاله إلى النادي من عدمه.

وسبق للاعب خضوعه إلى فترة معايشة في فريق شيزينا الإيطالي مع فريق تحت 18 سنة، خلال الفترة الماضية، إلا أن دراسته كانت عائقا في إتمام انتقاله إلى الدوري الإيطالي.

وتلقى عمر وليد عرضًا من نادي بيراميدز خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الانتقال إليه في الموسم الجديد، إلا أنه فضل عدم حسم انتقاله إلى الفريق السماوي قبل تحديد موقفه مع نادي ليجانيس.