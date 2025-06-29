شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يقترب من الانتقال لسموحة.. وعرض خارجى يؤجل الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسام أشرف مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الانتقال لصفوف سموحة السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث سيكون من الأقرب أن ينتقل اللاعب للفريق السكندرى لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويمتلك حسام أشرف عدة عروض من أندية محلية، على رأسهم سموحة وزد والمقاولون العرب، إلا أن اللاعب يفضل حتى الوقت الحالى الانتقال لصفوف سموحة.

وينتظر حسام أشرف وصول عرضًا خارجيًا خلال الأيام المقبلة، وفى حالة عدم وصول عرضًا مرضيًا للاعب ستكون وجهته نادى سموحة، خاصة أن مسئولى النادى يقدرون إمكانيات اللاعب ويتمسكون بالانضمام لصفوفهم.

ويأتي اهتمام سموحة باللاعب، بعد الأنباء التي تشير إلى موافقة الزمالك على رحيل حسام أشرف، شريطة وصول عرض رسمي يليق بقيمة اللاعب والنادي.