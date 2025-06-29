شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبى وقياسات بدنية للاعبي مودرن سبورت قبل انطلاق فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق مودرن سبورت للكشف الطبي وبعض القياسات البدنية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك قبل خوض منافسات الموسم المقبل للاطمئنان على سلامتهم.

وكان اجتماع مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق مودرن سبورت مع لاعبين الفريق قبل بدء الاستعداد للموسم المقبل والحديث معهم.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

وكان فريق مودرن سبورت أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.