شكرا لقرائتكم خبر عن 38 هدفا و 10 أسيست فى 60 لقاءً.. حصاد رحلة وسام أبو علي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو الأهلى شروط الموافقة على رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رحبوا بالموافقة على طلب وسام أبو على بالعودة للاحتراف الأوروبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحدد مسئولو الأهلى وصول عرض رسمي يساوى 9 ملايين دولار للموافقة على رحيل المهاجم الفلسطينى، الذى عقد جلسة مع مسئولي ناديه فى أمريكا، طلب خلالها موافقتهم على رحيله عن القلعة الحمراء للعودة للاحتراف الأوروبى مرة أخرى بعد موسم ونصف قضاها بالقميص الأحمر.

وفى 11 يناير 2024، أعلن النادي الأهلي التعاقد رسمياً مع الفلسطينى وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي، لمدة 4 سنوات ونصف مقابل مليون و700 ألف يورو، مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لنادي سيريس السويدي، ليقتحم قلوب جماهير القلعة الحمراء ويصبح واحداً من أهم اللاعبين فى تشكيل المارد الأحمر والمتحدث الرسمى لخط الهجوم الأهلاوى.

ونشرت صفحة الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقتها، فيديو تقديمي ينقله المراسل الفلسطيني أنس النجار من غزة قائلا، "إخواتي الكرام يعطيكم العافية.. الحياة لم ولن تتوقف من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثلا لنا ويكون إضافة قوية للأهلي العريق، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الاهلي المصري.. كل التحية".

وظهر وسام أبو علي من داخل ملعب مختار التتش مرتديا قميص النادي الأهلي حاملًا علم فلسطين، قائلا، "خلي المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ويحمل المهاجم صاحب الـ26 عاما الجنسية الفلسطينية وتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي ليكون اللاعب الفلسطينى الثالث بالرداء الاحمر فلقد سبق أن ارتدى من فلسطين قميص الأهلي كل من: رمزي صالح ومروان كنفاني.

ونجح وسام أبو على في الحصول على لقب هداف بطولة الدوري المصري الممتاز من 18 هدفا فقط، كما توج مع الأهلي بـ 4 بطولات: "دوري أبطال أفريقيا، السوبر المصري، الدوري المصري مرتين".



وإجمالا شارك وسام أبو على مع الاهلى فى 60 مباراة بكل البطولات نجح فى تسجيل 38 هدف وصنع 10 أهداف.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.