شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام 3 صفقات جديدة فى تدريبات حرس الحدود استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثلاثى محمد حمدى زكى ومحمد جابر ومحمود البدرى صفقات فريق حرس الحدود الجديدة فى التدريبات الجماعية، تحت قيادة عبد الحميد بسيونى، استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

وعاد لاعبو فريق حرس الحدود ، تحت قيادة المدير الفني الجديد عبد الحميد بسيونى، إلى التدريبات الجماعية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق حرس الحدود الموسم المقبل خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان فريق حرس الحدود حصد المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة الموسم المنتهى.