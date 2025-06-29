شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة برامج إعداد المنتخبات لأمم أفريقيا وكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 06:00 ص

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً اليوم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر؛ لمناقشة عدة ملفات، أهمها برنامج إعداد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لبطولة أمم أفريقيا، وكذلك منتخبي الشباب والناشئين لنهائيات كأس العالم فى تشيلى وقطر على الترتيب، بجانب موعد الجمعية العمومية للاتحاد.

ويسعى اتحاد الكرة لتجهيز معسكرات خارجية لمنتخبي الشباب مواليد 2005، والناشئين مواليد 2008، استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للشباب والناشئين المقرر إقامتهما فى تشيلي وقطر على الترتيب.

من ناحية أخرى، اتفق اتحاد الكرة مع رابطة الأندية المحترفة على إقامة 5 جولات من عمر الدورى المصرى الجديد قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في سبتمبر المقبل لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويلتقى منتخب مصر فى شهر سبتمبر المقبل نظيره الإثيوبى فى القاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة بوركينا فاسو "المنافس الأول فى المجموعة" خارج الديار، وحال الفوز فى المباراتين سيحسم المنتخب تأهله رسميا لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وغينيا بيساو فى المركز الخامس بنفس الرصيد، ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

بدأ مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأول، التواصل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتحديد ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر لها سبتمبر المقبل.