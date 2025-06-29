شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولو النادى الأهلى بالموافقة على رحيل الثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حال وصول عرض مناسب للحصول على خدماتهما.

ويرى مسئولو الأهلى أن الثنائى لن يضيفا كثيراً لقائمة المارد الأحمر بالموسم الجديد، فى ظل تراجع مستواهما الفني والبدنى، ووجود بدلاء مميزين في مركزيهما، لذا جاء التفكير في منحهما الفرصة للانتقال لنادٍ آخر شريطة وجود عرض مادى مناسب.

ورحب الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلى، برحيل الشحات وأفشة بعدما ظهر كل منهما بشكل متراجع خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في أمريكا.

ومن المنتظر أن يعقد الشحات وأفشة جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضى بالأهلى لمناقشة العروض التي يتملكها كل لاعب للبت فيها استعداداً للموسم الجديد.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.