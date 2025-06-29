شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حسام حسن ونبيه والكاس على مائدة اتحاد الكرة فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

طلب أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب الشباب ، وأحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب الناشئين، إقامة مباريات ودية قوية ودورات ودية دولية سواء فى مصر أو خارجها استعدادا للمونديال، ويسعى اتحاد الكرة لتلبية مطالب المنتخبين.

ويعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدة ملفات أهمها برنامج إعداد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لبطولة أمم أفريقيا، وكذلك منتخبي الشباب والناشئين لنهائيات كأس العالم فى تشيلى وقطر على الترتيب، بجانب موعد الجمعية العمومية للاتحاد.

ووقع المنتخب الوطني للشباب فى المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق وقوع شباب الفراعنة مواليد 2005 في المجموعة الأولى برفقة البلد المستضيف تشيلي، نيوزيلندا، واليابان.

بينما أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إنجلترا - فنزويلا - هايتي، ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما فى البطولة لأول مرة منذ 1997.

وسلم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، خطة إعداد الفريق للجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تأتي هذه الخطوة فى إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة المرتقبة في بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها تشيلي.

بينما طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد الكاس، إقامة معسكر تدريبي مغلق خلال شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض غمار بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.