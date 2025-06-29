شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالنادى الأهلى سبب تمسك الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم استمرار تعاقده مع النادى، ويتبقى في عقد وسام 3 مواسم أخرى بقميص الأهلي إذ وقع لمدة 4 مواسم ونصف منذ انضمامه من سيريس السويدي في يناير 2024.

وقال المصدر، إن وسام أبو على تلقى عروضاً مغرية يحصل بمقتضاها على راتب سنوي 3 ملايين دولار، فيما يحصل المهاجم الفلسطيني على راتب مليون دولار مع الأهلى.

وحدد مسئولو الأهلى شروط الموافقة على رحيل وسام أبو على خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رحب مسئولو النادى الأحمر بالموافقة على طلب وسام أبو على العودة للاحتراف الأوروبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واشترط مسئولو الأهلى وصول عرض رسمي يساوى 9 ملايين دولار للموافقة على رحيل المهاجم الفلسطينى، الذى عقد جلسة مع مسئولي ناديه فى أمريكا طلب خلالها موافقتهم على رحيله عن القلعة الحمراء للعودة للاحتراف الأوروبى مرة أخرى بعد موسم ونصف قضاها بالقميص الأحمر.

ويترقب الأهلى وصول عرض رسمي مناسب للتعاقد مع وسام أبو على بعدما بات المهاجم الفلسطيني هدفاً لأكثر من نادٍ خارجي من الخليج وأوربا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك بعد الموسم اللافت الذي قدمه أبو علي مع الأهلى، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الساعية لتعزيز خط الهجوم بموهبة هجومية شابة ومؤثرة.

ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي أبدى اهتمامًا جديًا، وتقدم بعرض بلغت قيمته الإجمالية نحو 6 ملايين دولار، فى حين أبدى نادٍ من الدوري الألماني رغبته فى ضم اللاعب، دون الكشف عن تفاصيل العرض حتى الآن، بجانب عرض من العربى القطري للحصول على خدمات وسام أبو على.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.