شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستجيب لمحمد شكري ويُنهي إجراءات شرائه من سيراميكا بعد رفض الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

رحّب مسئولو النادي الأهلي بشراء محمد شكري، ظهير أيسر فريق سيراميكا، على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، تلبية لرغبة اللاعب الذي يُفضّل أن يرحل للقلعة الحمراء نهائياً.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية مع سيراميكا للحصول على خدمات شكري الذي سبق له اللعب للأهلي، وأوشكت المفاوضات على الإنتهاء والنجاح فى ظل العلاقة القوية التى تربط إدارة الأهلي بنظيرتها فى سيراميكا، فضلاً عن رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأحمر.

وخلال المفاوضات أبدى شكري رغبته فى الانتقال للأهلي على سبيل البيع النهائي، وهو ما استجاب له مسئولو القلعة الحمراء، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة. الأهلي يتحرك لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل معلول وعطية الله الأهلي يتحرك لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل معلول وعطية الله

وتأتي مفاوضات الأهلي مع شكري لتدعيم الجبهة اليسري في القلعة الحمراء التي تعاني بعد رحيل النجم التونسي علي معلول بنهاية الموسم الماضي ثم رحيل المغربي يحيى عطية الله بإنتهاء إعارته بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الأهلي من الدور الأول.

الأهلي يقترب من حسم صفقة شكري من سيراميكا.. إعلان رسمي خلال أيام

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.