شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستجيب لمحمد شكري ويُنهي إجراءات شرائه من سيراميكا بعد رفض الإعارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعىالأحد، 29 يونيو 2025 12:11 م
رحّب مسئولو النادي الأهلي بشراء محمد شكري، ظهير أيسر فريق سيراميكا، على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، تلبية لرغبة اللاعب الذي يُفضّل أن يرحل للقلعة الحمراء نهائياً.
الأهلي يقترب من حسم صفقة شكري من سيراميكا.. إعلان رسمي خلال أيام
وخلال المفاوضات أبدى شكري رغبته فى الانتقال للأهلي على سبيل البيع النهائي، وهو ما استجاب له مسئولو القلعة الحمراء، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
الأهلي يتحرك لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل معلول وعطية الله
ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز