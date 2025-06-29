شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا يقدم الشكر لمجلس إدارة إنبي بعد الانتقال إلى البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

وجه أحمد أمين أوفا ، مهاجم فريق إنبي، رسالة شكر إلى مجلس إدارة النادي البترولي، بعد انتقاله خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى فريق البنك الأهلي.

وكتب أوفا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. كل الشكر والتقدير والاحترام مجلس الادارة، المحترم أصحاب الفضل الكبير عليه بعد ربنا، شكراً أيمن بيه الشريعي بكل ما تحمله الكلمه علي وقوفك بجانبي في كل الاوقات الصعبه قبل الحلوة، شكراً لكل الاجهزه الفنيه واللاعيبة والإدارية والطبية والعمال، شكراً منظومه انبي المحترمة".

وانتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.