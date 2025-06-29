شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى محمد مصطفى الرئيس السابق للجنة حكام الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 12:21 م

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ببالغ الحزن والأسى، محمد مصطفى الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة حكام الإسماعيلية الأسبق، الذي وافته المنية.

تقدم الاتحاد بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويُعد محمد مصطفى أحد أبرز الكوادر التحكيمية التي قدمت الكثير لكرة القدم المصرية، حيث ترك بصمة واضحة خلال مسيرته كحكم دولي وكرئيس للجنة حكام الإسماعيلية، مقدماً نموذجاً في التفاني والاجتهاد.