شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي رفع راتب وسام أبو علي.. ولا توجد عروض لـ الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير رفع الأهلى راتب وسام أبو علي مع تعديل تعاقده خلال الفترة السابقة، وفقا لمعلومة مؤكدة من داخل أروقة القلعة الحمراء.

الأهلي يرفض التفريط في أشرف داري.. ولا عروض رسمية للشناوي وأفشة

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن محمد الشناوى حارس الأهلى لا يمتلك أى عروض رسمية للرحيل، مؤكداً تمسك الأهلى باللاعب المغربي أشرف دارى.

وأشار أحمد شوبير إلى عدم تلقي النادي الأهلي أى عروض خلال الساعات الماضية بخصوص الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشه للرحيل عن القلعة الحمراء.

وفى 11 يناير 2024، أعلن النادي الأهلي التعاقد رسمياً مع الفلسطينى وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي، لمدة 4 سنوات ونصف مقابل مليون و700 ألف يورو، مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لنادي سيريس السويدي، ليقتحم قلوب جماهير القلعة الحمراء ويصبح واحداً من أهم اللاعبين فى تشكيل المارد الأحمر والمتحدث الرسمى لخط الهجوم الأهلاوى.