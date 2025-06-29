شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهى اتفاقه مع عمر الساعي فى انتظار استكمال مفاوضات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

عقد مسئولو النادي المصري جلسة خاصة مع عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، اتفق فيها الطرفان على انتقال اللاعب إلى المصري على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك ضمن صفقة انتقال أحمد عيد لاعب المصري للأهلي.

وكشف مصدر مسئول بالنادى المصرى ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن عمر الساعي أبدى رغبته فى الانضمام للنادي المصري واللعب مع الفريق فى كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال جلسته مع مسئولي النادي.

وينتهى عقد أحمد عيد مع المصرى بنهاية الموسم المقبل، وبالتحديد فى 30 يونيو 2026، وشارك أحمد عيد مع المصرى فى 30 مباراة صنع خلالها هدفين، كما انضم إلى صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، استعداداته خلال المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، حيث تستمر المرحلة الأولى من تدريبات المصري والتي انطلقت الأربعاء الماضي لمدة أسبوعين، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر إعداد خارجي في تونس.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.