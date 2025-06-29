شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار منتخب شباب اليد فى بطولة العالم قبل لقاء ألمانيا الأخير والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، مواجهة قوية أمام نظيره الألماني اليوم، الأحد، في تحديد مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس فى بطولة العالم المقامة في بولندا، ويقام اللقاء فى الثالثة و النصف عصرا.

مشوار منتخب اليد فى بطولة العالم

الفوز على السعودية 35-30

الفوز على البحرين 28-19

الفوز على اسبانيا 30 -29

الفوز على سويسرا 28-25

الخسارة أمام ألمانيا 29-25

الخسارة أمام البرتغال 30 -26

الفوز على سلوفينيا 33 -30

يتبقى لمنتخب شباب كرة اليد، مواجهة أخيرة أمام ألمانيا فى الثالثة والنصف عصرا لتحديد المركزين الخامس و السادس.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.