شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستطلع طلبات إنبي لضم مصطفى شكشك فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو البنك الأهلي من نادي إنبي عن الطلبات المادية للنادي البترولي، بخصوص اللاعب مصطفى شكشك لاعب الفريق، حيث يرغب البنك الأهلي في ضم اللاعب لدعم صفوفه استعداداً للموسم المقبل.

وكان مصطفى شكشك تألق في الموسم الماضي حيث لفت أنظار مسئولي الزمالك الذين دخلوا في مفاوضات لضم اللاعب لكنها لم تكتمل.

وانتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.