شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطط لبطولة دولية لمنتخب 2008 استعدادًا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا تنظيم بطولة دولية ودية بمشاركة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا المقررة في قطر نوفمبر المقبل.

ويجري الاتحاد المصري حاليًا اتصالات مكثفة مع ثلاثة منتخبات من أمريكا الجنوبية، أوروبا، وآسيا للمشاركة في البطولة المقترحة، بهدف توفير احتكاك قوي للاعبي المنتخب مع مدارس كروية متنوعة ومختلفة الأساليب.

في سياق متصل، خضع لاعبو المنتخب الوطني تحت 17 عامًا لقياسات بدنية شاملة تحت إشراف الدكتور عمرو طه، طبيب المنتخب، تأتي هذه الخطوة في بداية مرحلة الإعداد لخوض غمار كأس العالم 2025.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب أحمد الكاس، تقريرًا مفصلاً وكاملاً عن حالة اللاعبين فيما يخص هذه القياسات البدنية، حيث يهدف الجهاز الفني من خلال هذا التقرير إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل بدء مرحلة الاستعدادا