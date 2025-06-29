شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر فى نيويورك: النظام والانضباط أهم ما يميز الأهلى عبر تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

أشادت السفيرة هويدا عصام، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى نيويورك وولايات الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بالنادي الأهلي ومكانته التاريخية، مؤكدة أن مشاركته المتواصلة فى البطولات القارية والدولية تأتي في إطار موقعه الطبيعي كنادٍ هو الأكثر تتويجًا في إفريقيا برصيد 155 بطولة.

جاء ذلك خلال تصريحاتها في لقاء خاص مع الإعلامي محمد فؤاد عبر قناة أون تايم سبورت، وذلك على هامش لقائها الرسمي ببعثة النادي الأهلي في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وأعربت السفيرة عن إعجابها الكبير بالتنظيم والانضباط داخل النادي، مشيدة بمستوى الاحتراف الإداري الذي لمسته خلال الزيارة، ومؤكدة أن تعامل الكابتن سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، عكس صورة مشرفة وحضارية للإدارة الأهلاوية، واصفة أداءه بأنه على "مستوى احترافي عالمي".

كما التقت القنصل العام بعضو مجلس إدارة النادي، المهندس خالد مرتجي، حيث تلقت قميص الأهلي كهدية تذكارية، في لفتة اعتبرتها تعبيرًا عن عمق الروابط والاحترام المتبادل بين النادي وممثلي الدولة في الخارج.

وأضافت السفيرة أن ما يميز بعثة الأهلي هو النظام والانضباط، إلى جانب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النادي في الولايات المتحدة، خاصة في أوساط الجالية المصرية والعربية، والتي ظهرت بشكل لافت خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية.

كما أبدت إعجابها بعدد من رموز الأهلي، وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب، الذي وصفته بـ"النجم الأوحد وأحد أبرز أعمدة الرياضة المصرية"، إلى جانب إشادتها بالأداء المميز للثلاثي إمام عاشور، محمد الشناوي، ومحمود حسن تريزيجيه.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت السفيرة هويدا عصام استعدادها الكامل لدعم أي ترتيبات لاستقبال منتخب مصر الوطني في الولايات المتحدة، في حال تأهله إلى كأس العالم المقبلة، مشيرة إلى أن تمثيل مصر في هذا المحفل العالمي هو حلم تتطلع الجالية المصرية في أمريكا إلى تحقيقه.