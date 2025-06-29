شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل شابات الطائرة الشاطئية إلى نهائى الكأس القارية والان مع تفاصيل الخبر

تأهل رسمياً منتخب شابات الكرة الطائرة الشاطئية إلى نهائى بطولة الكاس القارية تحت 21 سنة المقامة فى المغرب حاليا، بالفوز على صاحب الأرض.

ويتكون المنتخب من الثنائى (مريم ممدوح - روان عشماوي)، حيث حققا الفوز على منتخب المغرب 2-0 فى نصف نهائي بطولة الكاس القارية.

كما حقق منتخب مصر للسيدات في الكرة الطائرة الشاطئية إنجازًا جديدًا، بعد تجاوزه عقبة الدور ربع النهائي خلال منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، بالفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0، ليتأهل إلى نصف النهائي ويحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقبلة في أستراليا.

وقدم منتخب السيدات أداءً قويًا، ونجح في تحقيق أول أهدافه بالصعود إلى المربع الذهبي، بالإضافة إلى ضمان التأهل لبطولة العالم.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية يرأسها اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، وتضم كلًا من المدير الفني للسيدات عاطف عادل، ولاعبتي المنتخب مروة مجدي وندا حمدي.