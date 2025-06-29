شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله والان مع تفاصيل الخبر

رد النادي الأهلي على العرض الذي أرسله الخلود السعودي مؤخراً لشراء المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب آليو ديانج لنادي الخلود السعودي لمدة موسم قبل أن يعود للأهلي مؤخراً وشارك معه في كأس العالم للأندية التي ودعها الأهلي من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي .

وطلب النادي السعودي شراء ديالنج بشكل نهائي، وأرسل عرضاً للأهلي لكن الأخير رفض هذا العرض بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب.

وقدم ديانج عروضاً قوية للغاية في البطولة العالمية ونال استحسان الجميع، ليٌقرر مسئولو الأهلي الإبقاء على اللاعب، لذا أخطر مسئولو القلعة الحمراء نظراءهم فى الخلود بأن اللاعب المالي ليس للبيع.

كما قرر مسئولو الأهلي تعديل وتمديد عقد ديانج بحيث يضمن النادي استمرار اللاعب معه لأطول فترة مُمكنة، وكذلك منحه راتبا جيدا يتناسب مع إمكانياته الفنية العالية.

ويأتي قرار الأهلي بعد اتفاق جميع الآراء في النادي على ضرورة بقاء اللاعب المالي والاعتماد عليه أساسياً، بعدما قدم عروضاً رائعة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً فى أمريكا.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.