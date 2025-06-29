شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء رحيله.. أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت أنباء رحيل مصطفى شلبي لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل إبداء أكثر من نادٍ الحصول على خدمات اللاعب، أو دخوله ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى يرغب الفارس الأبيض فى الحصول على لاعبين من صفوفهم.

ولم يحسم الزمالك مصير مصطفى شلبي بشكل رسمى حتى الوقت الحالى، لاسيما أن الإدارة تنتظر المدير الفنى الجديد الذى سيكون صاحب القرار الأول والأخير فى تحديد مصير معظم لاعبى الفريق.

ونرصد فى الأسطر التالية أرقام شلبى مع الزمالك بعد أنباء رحيله..

مصطفى شلبي شارك طوال مشواره مع الزمالك فى 102 مباراة

سجل شلبي خلالها 15 هدفا، وصنع 15

وفى الموسم المنقضى 2024 - 2025، شارك مصطفى شلبي مع الزمالك فى 37 مباراة

سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع هدفين فقط.