شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد انطلاق دوري القسم الثاني والثالث والرابع والصالات والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماع اليوم برئاسة هاني أبو ريدة انطلاق دوري القسم الثاني (أ و ب) للموسم الجديد 2025- 2026 يوم 14 أغسطس المقبل، ودوري القسم الثالث والرابع في الأول من سبتمبر المقبل .

وتقرر انطلاق دوري كرة الصالات في الأول من سبتمبر المقبل.

من ناجية أخرى، استقر الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل نهائي على انطلاق منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، رافضًا بذلك أي مقترحات بتأجيل البطولة إلى نوفمبر.

ويأتي هذا الموعد ليتزامن مع عودة فريق مسار من بطولة شمال أفريقيا التي تختتم فعالياتها في 30 أغسطس المقبل بتونس.