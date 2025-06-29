شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسي يعلن انتقال أحمد طارق سليمان إلى البنك الأهلي رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

وجه مجلس إدارة نادي بروكسي الرياضي، برئاسة فريد جليلة والجهاز الفني، الشكر لحارس مرمى الفريق أحمد طارق سليمان، الذي انتقل رسمياً لصفوف نادي البنك الأهلي بالدورى الممتاز، وذلك في بيان رسمي، على ما قدمه من جهد خلال الموسم الماضى مع الفريق، فضلا عن التزامه التام وإخلاصه وعطائه اللا محدود مع الفريق وتتمنى إدارة النادي كل التوفيق للاعبنا المحترم في خطوته القادمة.

وانتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.