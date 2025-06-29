شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمهل الأندية حتى 30 يوليو لتوثيق عقود مدربيها واستيفاء شروط الرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم تنفيذ مجموعة من التعليمات الجديدة التي تهدف لتنظيم عمل الأجهزة الفنية والإدارية في الدوري المصري للموسم الكروي 2025/2026، حيث تأتي هذه الإجراءات لضمان الاحترافية والالتزام باللوائح المنظمة للمسابقات، وأمهل الاتحاد الأندية حتى 30 يوليو 2025 لإرسال عقود مدربيها لتوثيقها.

ألزم الاتحاد الأندية بضرورة توثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية لدى الاتحاد قبل بدء أي من المسابقات في الموسم الجديد، ويشمل هذا الإلزام جميع المدربين والإداريين العاملين بالأندية.

وأقر الاتحاد المصري لكرة القدم قواعد جديدة تحد من انتقال المديرين الفنيين، فبموجب هذه القواعد لن يُسمح للمدير الفني الذي يفسخ عقده مع نادٍ بالتعاقد مع نادٍ آخر في نفس المسابقة خلال الموسم ذاته.

ومع ذلك، استثنت التعليمات حالة إنهاء العقد من طرف النادي، ففي هذه الحالة يُسمح للمدير الفني بالتعاقد مع نادٍ آخر، على ألا يتولى مسئولية أكثر من ناديين كحد أقصى في نفس المسابقة خلال الموسم الواحد، كما شددت التعليمات على ضرورة قيام النادي الذي يُقدم على تغيير مديره الفني بإثبات الطرف الفاسخ للعقد السابق قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

وشدد الاتحاد أيضًا على أنه لن يُسمح لأي مدير فني أو مدرب مساعد بالتواجد في المنطقة الفنية بملعب المباراة إلا بعد حصوله على الرخص التدريبية المحددة لكل مسابقة، بالإضافة إلى امتلاكه لبطاقة المدير الفني أو المدرب الصادرة عن الاتحاد، وأكد الاتحاد أنه لن يتم استخراج أي بطاقة لأي مدرب إلا بعد قيامه بسداد كافة الجزاءات التي قد تكون صدرت بحقه.