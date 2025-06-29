شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن ميدالية فى كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما بجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

ضمنت مصر حصد ميدالية في بطولة كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما بعد الوصول إلى المباراة النهائية في المنافسات المقامة في مدينة باتومي بدولة جورجيا خلال الفترة من 22 يونيو حتى 3 يوليو المقبل.

ونجح عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب المصري للشطرنج، في تصدر مجموعته بعد تحقيقه 6 نقاط من 7 مباريات دون هزيمة بواقع 5 انتصارات وتعادلين وبذلك يتأهل المباراة النهائية في كأس العالم تحت 12 سنة والتي تقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، ومن المنتظر أن يواجه الفائز من المباراة المقامة بين بطل الولايات المتحدة الأمريكية وبطل روسيا.

وبوصول عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب المصري للشطرنج إلى المباراة النهائية تكون مصر ضمنت ميدالية ذهبية أو فضية في انجاز جديد يضاف للرياضة المصرية بعد ضمان التواجد في منصات التتويج العالمية.

وكان سفر بعثة مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم للشطرنج تحت 12 سنة معرض للإلغاء في اللحظات الأخيرة بسبب صعوبات إدارية وتنظيمية أصرّ الاتحاد على خروج البعثة بكل الطرق الممكنة، إيمانًا منه بموهبة عبدالرحمن الفريدة، وقدرته على رفع اسم مصر عاليًا بين نخبة لاعبي العالم وهو ما تحقق بالفعل.

وتتكون بعثة مصر من اللاعب عبدالرحمن سامح، والكابتن سامح صادق، بفضل التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، التي قدّمت دعمًا مباشرًا وسريعًا لتذليل العقبات وضمان مشاركة البعثة في البطولة.

ويتقدم الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استجابته الفورية ودعمه المتواصل لأبطال مصر، وخاصة في الألعاب الفردية التي تمثل مصر دوليًا بكل شرف، ويؤكد الاتحاد استمراره في دعم لاعبيه بكل الوسائل الممكنة وتوفير المناخ المناسب لتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية.