شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى: فضلت الخروج من الباب الكبير للزمالك وفوجئت بتفاعل الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة المثلوثى أنه سعيد بالخروج من الباب الكبير بنادى الزمالك، وأن مثل هذه الأمور على حد وصفه لا تقدر بثمن، موضحا أنه لن ينسى حجم التفاعلات التي وصلته من الجماهير عقب إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة الزمالك وجه الشكر للتونسى حمزة المثلوثى عقب انتهاء الموسم الحالي بعد إصابته بالرباط الصليبى منتصف الموسم المنقضى، وهو ما سيبعده فترة طويلة عن الملاعب وهو ما قابله اللاعب بالشكر والامتنان عن الفترة التي قضاها داخل النادى ما دفع جماهير الأبيض للتفاعل معه بشدة عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وأضاف المثلوثى، في تصريحات هاتفية ببرنامج أخبارنا مع أحمد حازم بقناة الزمالك، أنه سيظل محافظا على انتمائه للبيت الأبيض، وعندما سيأتى لمصر في أي وقت سيقوم بمشاهدة لقاءات الفريق من الملعب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يحبز السوشيال ميديا، إلا أنه عمل الفيديو الخاص به لتوجيه الشكر للزمالك وجماهيره على الـ5 أعوام التي قضاها داخل صفوف الفريق.

وكشف النجم التونسى أنه غير حزين على الرحيل عن صفوف الزمالك لأنها سنة الحياة مشيرا إلى أن النادى يضيف لأى لاعب ومصلحته فوق كل اعتبار، وأننا نعيش حاليا عصر الاحتراف.